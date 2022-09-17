Москва, 17 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Специалисты АО «АвтоВАЗ» разработали 25 прототипов нового семейства автомобилей сегмента B на базе Lada Granta, сообщил президент компании Максим Соколов 17 сентября РИА Новости.

Valera N. Trubin Lada Granta на конвейере АвтоВАЗа

Разработка новых моделей ведётся в научно-техническом центре «АвтоВАЗа». Соколов отметил, что 25 прототипов уже прошли ряд испытаний, включая тесты по безопасности.

В сентябре совет директоров «АвтоВАЗа» принял решение о создании нового семейства автомобилей сегмента B и кроссовера на базе Lada Vesta. К сегменту B относят модели среднего ценового сегмента, ориентированные на использование в городе. К этому сегменту относятся самые популярные модели из актуальной линейки «АвтоВАЗа» — Lada Granta, Vesta и Largus.

Ранее Соколов заявлял, что «АвтоВАЗ» не будет возобновлять остановленное производство модели Lada X-Ray. Он объяснил, что в этом автомобиле использовалась слишком высокая доля иностранных компонентов, заблокированных для поставок.