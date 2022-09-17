Москва, 17 сентября 2022, 08:08 — REGNUM В ходе спецоперации на территории б. УССР российский БТР-82А победил в дуэли американский БТР M113, поставленный ВСУ. Данное видео показало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
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В бою участвовали подразделения ЮВО. На кадрах российский бронетранспортер БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по подразделениям ВСУ. Затем видно американский БТР M113, который противостоял российской боевой машине и в итоге оказался брошен боевиками ВСУ.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы артиллеристов ЦВО из ракетных комплексов С-300В.