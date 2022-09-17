Кишинёв, 17 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Власти Молдавии стремятся разорвать контракт с российской компанией «Газпр», поскольку не выполняют своих обязательств, заявил бывший молдавский премьер-министр Ион Кику в эфире телеканала Primul in Moldova.

Presedinte.md Ион Кику

В октябре 2021 года, стороны подписали новый договор, обязывающий молдавскую сторону провести аудиторскую проверку компании «Молдовагаз», однако соглашение о проведении аудита норвежской фирмой Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co было заключено только в августе 2022 года.

Кику обвинил правительство Молдавии в том, что оно бездействует в рамках сложившейся ситуации, которая может оставить республику без российского голубого топлива. Ранее молдавский вице-премьер Андрей Спыну попросил у «Газпрома» предоставить отсрочку по долгу из-за того, что правительство страны не успевает завершить аудит до 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча призвал власти республики искать пути снижения цены на газ из России.

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