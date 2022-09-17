Москва, 17 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Ключевая ставка Банка России понижена до 7,5% годовых. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базовых пунктов, до 7,5 процента годовых», — говорится в сообщении.

Также указывается, что существующие темпы прироста потребительских цен продолжают быть низкими, что способствует продолжению замедления годовой инфляции.

Отметим, до этого ключевая ставка российского Центробанка составляла 8% годовых.