Донецк, , 08:04 — REGNUM За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории ДНР ранены четыре мирных жителя. Об этом 17 сентября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ВСУ U.S. Army Europe

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«За минувшие сутки, с 08:00 16 сентября до 08:00 17 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранения получили 4 мирных жителя», — отмечается в сообщении.

Накануне, сутками ранее, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны киевских карателей погибли три мирных жителя, еще 12 получили ранения.

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