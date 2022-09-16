Иркутск, 17 сентября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о пожароопасной погоде в период с 17 по 19 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

МЧС Пожары в Иркутской области

По данным Иркутского гидрометцентра, в ближайшие сутки по области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, по северу и в горах — с мокрым снегом. Ветер порывистый до 12 метров в секунду.

Ночная температура при прояснении опустится до 3-8 градусов мороза, днём — до 10-15 градусов выше ноля.

«17-19 сентября местами в южных, центральных и западных районах прогнозируется высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов», — отметили в ведомстве.