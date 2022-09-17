Улан-Удэ, 17 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Бурятские волонтёры помогли подготовить к наступлению холодов квартиры жителей Мариуполя Донецкой Народной Республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из видео правительства Бурятии Волонтёры из Бурятии работают в Мариуполе

Просьбы о помощи пенсионерам в подготовке к осенне-зимнему периоду поступила в гуманитарный центр «Единой России». Руководитель центра обратилась за помощью к добровольцам.

На помощь откликнулись волонтёры из «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской роты» республики.

«Они поехали к жителям многоквартирного дома, пострадавшего от обстрелов ВСУ. Ребята залатали и утеплили 25 окон в 14 квартирах, отремонтировали двери и помогли в уборке помещений», — отметили в правительстве.