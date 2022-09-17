Бишкек, 17 сентября 2022, 07:51 — REGNUM В вооружённом конфликте на границе с Таджикистаном пострадали уже 103 гражданина Киргизии, 24 погибли. Об этом со ссылкой на республиканское министерство здравоохранения 17 сентября сообщает агентство 24. kg.
Отмечается, что большинство пострадавших получили «осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела».
Ранее власти Киргизии заявляли о 87 пострадавших и 24 погибших, которые стали жертвами конфликта, вспыхнувшего 16 сентября на границе республики с Таджикистаном.
Как сообщало ИА REGNUM, главы пограничных войск Киргизии и Таджикистана встретились 17 сентября для обсуждения конфликта на киргизско-таджикской границе и договорились пресекать провокации, а также перестрелки в приграничной зоне.
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