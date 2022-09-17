Бишкек, 17 сентября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В вооружённом конфликте на границе с Таджикистаном пострадали уже 103 гражданина Киргизии, 24 погибли. Об этом со ссылкой на республиканское министерство здравоохранения 17 сентября сообщает агентство 24. kg.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

Минздрав Киргизии «В результате вооружённого конфликта на киргизско-таджикской границе по состоянию на 09:00 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение».

Отмечается, что большинство пострадавших получили «осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела».

Ранее власти Киргизии заявляли о 87 пострадавших и 24 погибших, которые стали жертвами конфликта, вспыхнувшего 16 сентября на границе республики с Таджикистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, главы пограничных войск Киргизии и Таджикистана встретились 17 сентября для обсуждения конфликта на киргизско-таджикской границе и договорились пресекать провокации, а также перестрелки в приграничной зоне.