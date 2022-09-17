Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Члены делегаций Донецкой и Луганской Народных Республик впервые приняли участие в мероприятиях всероссийского проекта «Музейные маршруты России», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Irina Glazyrina Исторический музей

Встреча представителей российских музеев прошла 15 и 16 сентября в Ростовской области. Принявшие участие в мероприятие представители учреждений культуры Донбасса обсудили дальнейшую реализацию совместных инициатив с российскими музеями.

В частности, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин представил новые проекты, посвящённые истории Новороссии. Заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова отметила, что включение музеев из ДНР и ЛНР в проект «Музейные маршруты России» стало новым этапом в развитии программы.

Минкультуры РФ запустило проект «Музейные маршруты России» в 2021 году. Программа преследует цели по привлечению внимания аудитории к культурно-историческому наследию России, а также помогает учреждениям культуры в продвижении своих проектов.