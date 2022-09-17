Париж, 17 сентября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Франция в секретном режиме проводит специализированное обучение бандеровских боевиков, пишет издание Politico со ссылкой на советника французского министра обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он утверждает, что Париж уже отказался от массовой подготовки киевских военнослужащих. В Politico напомнили, что с начала российской спецоперации на территории бывш. УССР Франция обучила примерно 40 боевиков Киева, которые в основном должны были получить навыки по применению французских самоходных гаубиц Caesar.

По словам источника, теперь Париж проводит специализированный инструктаж для тех солдат ВСУ, которые уже прошли общую подготовку у британских специалистов. Он также рассказал, что для их обучения также может быть создана отдельная база в рамках НАТО, чтобы увеличить масштабы подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября польский министр обороны Мариуш Блащак на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Польша готовит саперов для киевского режима и может нарастить работу в указанном направлении как в рамках НАТО, так и ЕС.