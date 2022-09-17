Норильск, Красноярский край, 17 сентября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Красноярском крае возмещён ущерб природе, причинённый в результате разлива нефтепродуктов. Инцидент произошёл на Норильской железной дороге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Pixabay.com Поезд с нефтепродуктами

В августе 2021 года сошли с рельсов девять железнодорожных вагонов. В результате произошёл разлив перевозимого дизтоплива в тундровой местности в черте города Норильска и его возгорание.

Причинами происшествия, по данным надзорного ведомства, стали нарушения Заполярным филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель» норм содержания верхнего строения железнодорожного пути, непроведение необходимых предупредительных мероприятий.

«В результате разлива нефтепродуктов допущено загрязнение прилегающего земельного участка с 200-кратным превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ в почве», — отметили в прокуратуре.

В адрес руководства компании внесли представление, по итогам рассмотрения которого виновных оштрафовали. Кроме того, в счёт возмещения причинённого природе ущерба в федеральный бюджет перечислено более 40 млн рублей.