Нью-Йорк, США, , 07:26 — REGNUM Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о малой вероятности и бесперспективности своей возможной встречи с президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом Раиси сказал в интервью телекомпания CBS, выдержки из которого были обнародованы 16 сентября.

Эбрахим Раиси khamenei.ir

Президента Ирана, который примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи, открывающейся 20 сентября, спросили, готов ли он встретиться с президентом США.

Эбрахим Раиси «Нет. Я не думаю, что такая встреча состоится… Я не думаю, что встреча или разговор с ним принесут пользу».

Отвечая на соответствующий вопрос, Раиси также отметил, что для Ирана нет никакой разницы между Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом.

Эбрахим Раиси «Новая администрация в США, они утверждают, что отличаются от администрации Трампа. Они говорили об этом в своих посланиях к нам. Но мы не увидели никаких изменений в реальности».

Как сообщало ИА REGNUM, иранский дипломат назвал недавнее заявление Великобритании, Франции, Германии и США против Ирана «позорным», предупредив, что такие действия подрывают усилия по достижению консенсуса на пути возобновления иранской ядерной сделки 2015 года.

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