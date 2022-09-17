Нью-Йорк, США, 17 сентября 2022, 07:26 — REGNUM Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о малой вероятности и бесперспективности своей возможной встречи с президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом Раиси сказал в интервью телекомпания CBS, выдержки из которого были обнародованы 16 сентября.
Президента Ирана, который примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи, открывающейся 20 сентября, спросили, готов ли он встретиться с президентом США.
Отвечая на соответствующий вопрос, Раиси также отметил, что для Ирана нет никакой разницы между Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщало ИА REGNUM, иранский дипломат назвал недавнее заявление Великобритании, Франции, Германии и США против Ирана «позорным», предупредив, что такие действия подрывают усилия по достижению консенсуса на пути возобновления иранской ядерной сделки 2015 года.
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