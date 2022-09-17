Тегеран, , 07:35 — REGNUM 16 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил на встрече со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, что Тегеран полон решимости выполнять соглашения между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Казахстан Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Встреча состоялась на полях 22-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде (Узбекистан).

Раиси выразил надежду, что связи между Тегераном и Нур-Султаном приведут к новым региональным и международным соглашениям.

Президент Казахстана, со своей стороны, дал высокую оценку встрече, указав на необходимость ускорения реализации коридора Казахстан—Туркменистан—Иран, а также унификации таможенных и транспортных тарифов в трех странах.

Токаев заявил, что его страна способствовала въезду иранских предприятий, отметив важность укрепления взаимодействия в сферах логистики и транспорта.

Он также пригласил президента Ирана принять участие в Конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которая состоится в Казахстане.