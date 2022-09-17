Тегеран, 17 сентября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Внешнеполитический курс Ирана направлен на максимальное взаимодействие со странами региона, включая членов ШОС, и эффективное участие в региональных и международных соглашениях, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в своем выступлении на 22-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 сентября.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

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«Рассмотрение Ираном таких важных соглашений с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и группой БРИКС свидетельствует о заинтересованности Тегерана в усилиях, предпринимаемых присоединившимися странами по созданию справедливой международной системы, основанной на партнёрстве», — сказал президент.

Раиси охарактеризовал ШОС как символ великой цивилизационной семьи Азии, которая может открыть новые горизонты региональной интеграции и сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, основанного на таких чертах, как справедливость, духовность и взаимное уважение.

Он также указал на углубление экономической многосторонности в качестве стратегии Ирана, заявив, что Тегеран подвергается серьезной угрозе со стороны Соединенных Штатов, которые стремятся навязать свои требования и законы другим суверенным странам путем запугивания.

Президент отметил, что Соединенные Штаты стремились использовать рычаг принуждения, однако их односторонний подход является препятствием для стран в их стремлении к независимому развитию.