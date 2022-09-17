Москва, 17 сентября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Техническое руководство Роскосмоса и государственная комиссия приняли заключение о готовности к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-22». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Корабль «Союз МС-13»

Специалисты предприятий Роскосмоса завершили общую сборку носителя и корабля 16 сентября. Вывоз на стартовый комплекс космодрома «Байконур» назначен на 18 сентября.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с «Союзом МС-22» планируется на 21 сентября. Корабль доставит на Международную космическую станцию космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта США Франциско Рубио. Кораблю «Союз МС-22» присвоено имя «К. Э. Циолковский» в честь 165-летия со дня рождения основоположника теоретической космонавтики.

Вместе с экипажем на МКС отправится около 120 кг полезной нагрузки. В частности, на станцию будут доставлены материалы для проведения научных экспериментов «Экон-М», «Биопленка», «Цитомеханариум», «Рефлекс» и других.