Тегеран, , 07:36 — REGNUM 22-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) официально объявил о присоединении Ирана к постоянному членству в региональной международной организации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 сентября.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в стране которого проходит 22-й саммит ШОС, официально объявил о статусе Ирана в качестве постоянного члена организации, что вызвало аплодисменты присутствующих.

22-я сессия ШОС проходит в Самарканде (Узбекистан), в ней принимают участие главы государств-членов, генеральный секретарь ШОС Чан Минг и директор Исполнительного комитета РАТС ШОС Руслан Мирзаев.

Согласно данным IRNA, президент Ирана Ибрагим Раиси принял участие в саммите по приглашению президента Узбекистана. В ходе своего визита иранский президент официально встретился с Мирзиеевым и несколькими участвующими главами государств.