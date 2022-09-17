Тегеран, 17 сентября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Пакистан направит делегацию в Иран для продвижения торгового сотрудничества в различных областях, в том числе в энергетическом секторе, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Пакистана. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 16 сентября.

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Президент Ирана Ибрагим Раиси и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде (Узбекистан).

Согласно заявлению, Шериф пригласил иранского президента посетить Пакистан при первой же возможности. Премьер-министр подчеркнул необходимость более тесного двустороннего взаимодействия для активизации экономического и энергетического сотрудничества, введения в действие бартерной торговли, а также открытия приграничных рынков.

В ходе встречи обе стороны подтвердили желание укреплять сотрудничество в области экономики, торговли, энергетики и культуры.

Оба лидера положительно оценили итоги Пакистано-иранской совместной экономической комиссии и договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес.