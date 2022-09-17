Тегеран, , 07:47 — REGNUM 16 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси, находящийся с визитом в Узбекистане, призвал мусульман вновь объединиться против общих вызовов и угроз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Раиси, находящийся в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посетил мечеть в Самарканде.

Президент Ирана обратился к верующим с речью о единстве мусульман в современном мире, заявив, что мусульмане должны следовать Ахлул-Байту, который является символом единства.

«Мусульмане должны объединиться и противостоять тем, кто выступает против ислама и убивает мусульман», — сказал Раиси.

Он также указал на исторические связи и общие убеждения между Ираном и Узбекистаном, отметив при этом, что две страны планируют дальнейшее расширение своих отношений.