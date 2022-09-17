Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Россия сможет найти новых покупателей для половины того, количества российской сырой нефти, которая пока экспортируется в ЕС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на энергетическую компанию Kpler.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В декабре Евросоюз собирается отказаться от нефти из РФ. Новыми потребителями могут стать Бразилия, Индонезия, ЮАР, Шри-Ланка и ряд стран Ближнего Востока.

Специалисты Kpler считают, что указанные государства способны приобретать у России до 1 млн баррелей сырой нефти в сутки, из которых до 500 тысяч баррелей приходится на ближневосточных заказчиков. При этом страны Ближнего Востока смогут использовать российское сырье, а свою нефть — высвободить и перенаправлять в другие места на планете.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября американское министерство финансов объявило, что США пока не планируют возобновлять закупки нефти из России даже после введения нефтяного потолка цен.

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