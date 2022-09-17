Иркутск, 17 сентября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Иркутской области третий месяц подряд фиксируют снижение цен на продовольственном рынке. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные службы потребительского рынка и лицензирования Приангарья.

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Так, в августе по сравнению с июлем продукты питания в иркутских магазинах подешевели в среднем на 1,12%. За неделю с 6 по 12 сентября снижались цены на плодоовощную продукцию нового урожая.

«Больше всего подешевели картофель (–11,99%), лук (–10,84%), морковь (–7,01%), капуста (–1,31%). Из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 10 и практически не изменились на 13 товаров», — отметили в правительстве.