Москва, , 06:30 — REGNUM Жара до 35-38 градусов тепла прогнозируется в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (СКФО) с 17 по 19 сентября. Летняя погода также порадует жителей некоторых регионов Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Об этом 17 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На пляже Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР

«Где будет летняя погода, так это в Южном федеральном округе. Температура выше нормы с 17 по 19 сентября будет на 6−10 градусов: прогнозируется +27… +35 °C, в Краснодарском крае — даже до +38 °C. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе: в республиках — +27… +35 °C, в Ставрополье — +38 °C. Это просто суперлето», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, с 18 по 21 сентября очень тепло будет также и в Приволжском федеральном округе, где температурный фон будет на 7−11 градусов выше нормы. В частности, в Пермском крае ожидается до +24 °C, в Оренбургской области — +27… +30 °C, в Самарской, Саратовской областях, в Татарстане и Удмуртии — +24… +28 °C.

Роман Вильфанд «Конечно, это тоже совершенно летняя погода. Связана она с выносом очень тёплых воздушных масс благодаря циклону, который уходит на восток».

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 17 по 19 сентября в Саратовской области ожидается тёплая погода с грозами и кратковременными дождями.

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