Барнаул, 17 сентября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности на выходных из-за тёплой погоды и порывистого ветра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные синоптиков.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

По сведениям Алтайского гидрометцентра, в ближайшие несколько дней дневная температура будет подниматься выше 20 градусов тепла. Вкупе с порывистом ветром местами до 12-14 метров в секунду это создаёт опасность возникновения пожаров.

В некоторых западных районах края объявлена чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим до 19 сентября в регионе действует штормовое предупреждение.

«17, 18 и 19 сентября в крае преимущественно без осадков, утром местами возможен туман. Температура ночью 0…+6, местами до 5 градусов мороза. Днем 17 сентября +14…+19 градусов, в последующие двое суток +17…+23 градуса», — добавили в правительстве.