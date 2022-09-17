Чита, , 06:18 — REGNUM В Забайкальском крае организована доследственная проверка по информации масс-медиа о незаконном строительстве детского сада. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По данным СМИ, деятельность детсада в Чите была запрещение решением суда за нарушения при выдаче разрешения на строительство. В результате здание было возведено с нарушениями санитарных норм и правил.

В частности, как отмечается, городские власти при выдаче разрешения не учли близость автозаправочной станции. В связи с этим документ был признан незаконным. Сотрудники СКР намерены изучить всю документацию на строительство.

«Также будут установлены и опрошены должностные лица администрации Городского округа «Город Чита», а также иные должностные лица, в обязанности которых входит контроль за подготовкой и заключением муниципальных контрактов», — отметили в ведомстве.