Донецк, 17 сентября, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Серьезные боевые столкновения произошли в восточной части поселка Яровая (ДНР), сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

При этом он дал высокую оценку действиям воинских подразделений, которые защищают республику.

«[16 сентября] шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой, ситуация пока там неоднозначна, но тем не менее наши подразделения — просто молодцы», — сказал глава ДНР.

Кроме того, Пушилин подчеркнул, что обстановка на севере республики «достаточно динамична». Он добавил, что на указанном направлении силы ДНР борются с киевскими боевиками, которых курируют натовские инструкторы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Денис Пушилин заявил, что к войскам Донецкой Народной Республики, которые сражаются против нацистского режима Киева, подошли подкрепления.