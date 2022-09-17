Москва, 17 сентября, 2022, 05:46 — ИА Регнум. В субботу, 17 сентября, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха до +16… +18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Константин Коровин. Осень. 1917

В ночь на 18 сентября в столице также местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха +8… +10 °C.

Ветер юго-западный 6−11 м/с, при порывах до 15 м/с, ночью — юго-восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 737 (0) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +14… +19 °C днём. Ночью — +6… +11 °C.

В воскресенье, 18 сентября, днём в столице ожидается +14… +16 °C, по области +13… +18 °C, облачно, дождь, местами сильный, порывистый ветер, атмосферное давление 740 (+3) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Московском регионе из-за сильного ветра, продлён до субботы, 17 сентября.