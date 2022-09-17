Красноярск, 17 сентября, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В Красноярске подозреваемых в убийстве 16-летней девушки заключили под стражу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Тело подростка нашли 14 сентября на улице Караульной. По подозрению в совершении преступления задержали двоих молодых людей 20 лет, в компании которых девушка была в арендованной квартире накануне гибели.

Задержанные отказались от дачи показаний.

«Сегодня судом по ходатайству следствия с учетом наличия данных, указывающих на причастность подозреваемых к гибели девушки, мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ход расследования уголовного дела находится на контроле в Центральном аппарате СКР.