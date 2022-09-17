Горно-Алтайск, 17 сентября, 2022, 05:26 — ИА Регнум. В Республике Алтай с начала года зафиксировано 38 фактов безвестного исчезновения людей в лесах и горной местности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Олег Кугаев Горный Алтай

Местонахождение 32 пропавших в ходе поисковых мероприятий удалось установить. 20 человек найдены живыми.

«К сожалению, 6 без вести пропавших людей до настоящего времени не найдены», — добавили в ведомстве.

Чаще всего, как отмечается, люди пропадают в лесах с начала сезона сбора дикоросов, в частности, кедровых шишек. С августа пропали 11 сборщиков шишек, семь из которых найдены живыми, обнаружен также один труп. Поиски трёх остальных продолжаются.

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