Вашингтон, , 05:15 — REGNUM После того, как Bandai Namco анонсировала восьмую часть Tekken поклонники франшизы решили сравнить графику Tekken 7 и Tekken 8. Ролик был опубликован 16 сентября на портале DSOGaming.

Видеоигра Tekken 8 компании Bandai Namco Скриншот из трейлера

Разработчики заявили, что в анонсирующем трейлере они показали реальный игровой процесс Tekken 8. Фанаты франшизы обратили внимание, что все приёмы, которые провели бойцы, действительно присутствуют в Tekken 7. Они сразу же воспользовались этим и и создали сравнительный ролик.

Для справки: Bandai Namco представила Tekken 8 13 сентября 2022 года во время трансляции PlayStation State of Play, приуроченной к открытию выставки Tokio Game Show 2022. Пока разработчик не назвал сроки релиза новой игры серии.

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