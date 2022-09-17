Вашингтон, 17 сентября, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Соединённые Штаты подтвердили готовность задействовать для сдерживания КНДР стратегические средства, включая ядерные. Об этом говорится в обнародованном 16 сентября совместном заявлении Совета стратегии расширенного сдерживания, куда входят заместители руководителей военных и внешнеполитических ведомств США и Южной Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В документе осуждается принятие Пхеньяном закона о политике в сфере ядерных сил, фиксирующего возможность превентивного удара, и выражается «серьёзная озабоченность в связи с дестабилизирующей и ведущей к эскалации риторикой КНДР, связанной с использованием ядерного оружия».

из совместного заявления Совета стратегии расширенного сдерживания «США подтвердили свою непоколебимую решимость использовать весь спектр своих военных возможностей, включая ядерные, обычные, противоракетные и другие продвинутые неядерные возможности, чтобы обеспечить расширенное сдерживание КНДР».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября опубликован Закон о политике КНДР в отношении ядерных вооружённых сил. Согласно закону, КНДР как ответственное ядерное государство выступает против всяких форм войны, включая ядерную, и стремится к строительству мирной планеты, где осуществлена международная справедливость.

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