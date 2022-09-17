Вашингтон, 17 сентября, 2022, 05:01 — ИА Регнум. «Некоторые последствия» будут ждать Россию, если она захочет применить ядерное или химическое оружие на территории б. УССР, этом заявил в интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден. Он пояснил, что Россию в таком случае сделают «настолько большим изгоем в мире, каким она никогда не была».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капитан Америка

Глава Белого дома отметил, что использование таких типов вооружений «изменит облик войны», с которым мир не сталкивался с 1945 года. Байден отказался раскрывать варианты ответа со стороны США, но добавил, что реакция будет зависеть от масштабов действий России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнал Newsweek выпустил статью о работе доцента Принстонского университета Алекса Глейзера, который описал последствия гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО. Ученый является одним из создателей модели столкновения, получившей название «План А», в котором приводится «невообразимый» исход конфликта.