Тайбэй, , 04:41 — REGNUM Тайвань исключил Россию из специальной программы безвизового въезда, которая была введена властями острова на экспериментальной основе в 2018 году. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Тайваня 16 сентября сообщает Центральное информационное агентство острова.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

На практике безвизовый режим не применялся для всех иностранцев с марта 2020 года, когда власти острова ввели ограничения на фоне распространения коронавируса. С 12 сентября безвизовый въезд на остров вновь открыли для граждан ряда стран, включая США, Австралию и Евросоюз. Однако, для граждан России срок экспериментального безвизового режима истёк 31 июля и не был продлён.

Напомним, власти Тайваня ранее осудили специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации территории бывш. УССР и поддержали антироссийские санкции Запада. После этого правительство РФ внесло Тайвань в перечень недружественных иностранных государств.