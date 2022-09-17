Тайбэй, 17 сентября, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Тайвань исключил Россию из специальной программы безвизового въезда, которая была введена властями острова на экспериментальной основе в 2018 году. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Тайваня 16 сентября сообщает Центральное информационное агентство острова.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

На практике безвизовый режим не применялся для всех иностранцев с марта 2020 года, когда власти острова ввели ограничения на фоне распространения коронавируса. С 12 сентября безвизовый въезд на остров вновь открыли для граждан ряда стран, включая США, Австралию и Евросоюз. Однако, для граждан России срок экспериментального безвизового режима истёк 31 июля и не был продлён.

Напомним, власти Тайваня ранее осудили специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации территории бывш. УССР и поддержали антироссийские санкции Запада. После этого правительство РФ внесло Тайвань в перечень недружественных иностранных государств.