Токио, 17 сентября, 2022, 04:28 — ИА Регнум. На выставке Tokio Game Show 2022 Konami анонсировала HD-ремастеры (переиздания) игр Suikoden I и Suikoden II. Об этом 16 сентября сообщил портал Gematsu.

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Разработчик объявил, что набор Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars выйдет на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК, релиз запланирован на 2023 год. Konami опубликовала скриншоты ремастеров и представила четыре трейлера, в одном из которых показала битву с «боссом».

Напомним, оригинальная Suikoden в жанре jRPG (японские ролевые игры) вышла в Японии на консоли Sony Playstation 15 декабря 1995 года. В 1998 году релиз игры состоялся на SEGA Saturn и ПК, а в 2008-м она появилась в магазине Playstation Store. В основу Suikoden лёг классический китайский роман XIV века «Речные заводи» о подвигах и приключениях 108 благородных разбойников.