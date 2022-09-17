Вашингтон, 17 сентября, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Последствия гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО будут «невообразимыми» для жизни на планете. К такому заключению пришел доцент Принстонского университета Алекс Глейзер, который является одним из создателей модели столкновения под названием «План А».

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный взрыв

Статью о работе ученого выпустил американский журнал Newsweek. Согласно «Плану А», в случае наступления НАТО на Россию, Москва будет вынуждена ответить, после чего стороны обменяются ядерными ударами. Разрушению подвернутся примерно по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров.

По оценкам авторов модели, в течение первых нескольких часов с начала конфликта погибнет или пострадает более 90 млн человек. Конечным итогом столкновения станет ядерная зима, которая унесет жизни более 5 млрд человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля департамент по чрезвычайным ситуациям американского города Нью-Йорк опубликовал на своем сайте пошаговую инструкцию по действиям после нанесения ядерного удара по мегаполису.