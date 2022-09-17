Лондон, , 03:44 — REGNUM Приблизительно 500 гостей, представляющих почти 200 стран и территорий, прибудут на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в британском министерстве иностранных дел.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 президентов и глав правительств, а также более 20 членов королевской семьи. Так на похороны должны приехать наследный принц Бахрейна Салман бен Хамад аль-Халифа, эмир Катар Тамим бен Хамад аль-Тани и султан Омана Хейшам бин Тарик.

Кроме того, попрощаться с Елизаветой II приедут члены правящей династии Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Independent опубликовала статью обозревателя Мэри Дежевски, которая подвергла критике британские власти за решение не приглашать президента России Владимира Путина на похороны Елизаветы II.

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