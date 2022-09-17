Токио, , 03:33 — REGNUM Valve показала док-станцию портативной консоли Steam Deck на выставке Tokyo Game Show 2022, которая сейчас проходит в японском городе Тиба. Фотографии были опубликованы 16 сентября на портале PCGamesN.

Игровая консоль Steam Deck Steam Deck

На опубликованных снимках можно видеть следующие порты в задней части устройства: DisplayPort, HDMI, LAN, USB-C и три порта USB, который. Некоторые пользователи соцсетей сразу же отметили, что док-станции явно нужно больше портов USB-C. Другие предположили, что раз Valve представила устройство на выставке, то это может означать, что вскоре оно поступит в продажу.

Отметим, изначально Valve планировала выпустить док-станцию Steam Deck в продажу до конца весны 2022 года, но компании не удалось реализовать задуманное из-за проблемы мирового дефицита электронных компонентов. Однако владельцы Steam Deck могут использовать аналоги от компаний Jsaux, Anker, Belkin, INVZI и других.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймерам понравился дизайн одной из ранних версий консоли Steam Deck