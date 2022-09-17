Киев, 17 сентября, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Киев продолжает обсуждать с Вашингтоном поставку ракет большей дальности, заявил представитель киевского режима Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу PBS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

По его словам, ВСУ очень нуждаются в таком вооружении. Кулеба подчеркнул, что бандеровское руководство надеется, что американские власти примут решение в пользу Киева, несмотря на заверения США об отсутствии таких планов.

Он добавил, что киевские генералы наладили хорошую связь с американскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер объявил, что США собираются передать Киеву два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в течение двух следующих месяцев.