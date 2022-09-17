Красноярск, , 03:19 — REGNUM В субботу, 17 сентября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +14… +16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Осенние акварели Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 7:00 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 17 на 18 сентября ожидается до +3… +7 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 745 (+1) мм рт. ст.

В воскресенье, 18 сентября, в Красноярске до +14… +16 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до +3… +7 °C.

В понедельник, 19 сентября, в Красноярске ожидается до +13… +16 °C днём и до +7… +10 °C ночью. Облачно, временами небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 17 сентября в Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. в Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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