Вашингтон, 17 сентября, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Киевский режим получит от США два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в течение двух месяцев, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 16 сентября в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Контракт на их закупку был заключен в конце августа с американской компанией Raytheon. Сумма договора составила $182 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву дополнительную военную помощь в виде «оборонной продукции и услуг», общая стоимость которых достигает $600 млн.