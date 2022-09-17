Лондон, , 02:59 — REGNUM Во время публичного прощания с умершей королевой Великобритании Елизаветой II в Вестминстерском дворце к её гробу попытался вплотную прорваться мужчина, которого задержала полиция. Об этом со ссылкой на правоохранителей и очевидцев вечером 16 сентября сообщает телеканал Sky News.

Вестминстерский дворец в Лондоне Марина Захарова © ИА REGNUM

пресс-служба полиции Лондона «Примерно в 22:00 в пятницу, 16 сентября, сотрудники подразделения столичной полиции по защите парламентариев и дипломатов задержали мужчину в Вестминстерском холле после нарушения порядка».

Стоявшая в очереди Трейси Холланд, непосредственно наблюдавшая инцидент в Вестминстерском дворце, рассказала телеканалу, как неизвестный мужчина «решил, что может смести с пути» её семилетнюю племянницу, «подбежать к гробу, сорвать штандарт и попытаться что-то сделать».

Как сообщало ИА REGNUM, футболист Дэвид Бекхэм провёл несколько часов в очереди с британцами, чтобы зайти в Вестминстерский дворец и попрощаться с королевой Елизаветой II.

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