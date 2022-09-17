Аресибо, Пуэрто-Рико, 17 сентября 2022, 02:34 — REGNUM В Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах объявили предупреждение в связи с приближением тропического шторма «Фиона». Об этом со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США 16 сентября сообщает телеканал CNN.
По данным метеорологов, тропический шторм «Фиона», скорость ветра в зоне которого при порывах превышала 22 м/с, днём 16 сентября прошёл примерно в 120 километрах к востоку от Гваделупы.
Отмечается, что предупреждение о приближении тропического шторма также распространяется на южное и восточное побережья Доминиканской Республики и на Доминику.
Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Кай» приблизился к берегам полуострова Нижняя Калифорния на западе Мексики и спровоцировал отмену авиарейсов.
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