Аресибо, Пуэрто-Рико, , 02:34 — REGNUM В Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах объявили предупреждение в связи с приближением тропического шторма «Фиона». Об этом со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США 16 сентября сообщает телеканал CNN.

Тропический шторм Pixabay.com

По данным метеорологов, тропический шторм «Фиона», скорость ветра в зоне которого при порывах превышала 22 м/с, днём 16 сентября прошёл примерно в 120 километрах к востоку от Гваделупы.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США «Ожидается, что сегодня [16 сентября] тропический шторм достигнет части Ливардских островов, находящихся в зоне оповещения, затем переместится к западу от Американских Виргинских островов и к вечеру субботы [17 сентября] дойдёт до Пуэрто-Рико».

Отмечается, что предупреждение о приближении тропического шторма также распространяется на южное и восточное побережья Доминиканской Республики и на Доминику.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Кай» приблизился к берегам полуострова Нижняя Калифорния на западе Мексики и спровоцировал отмену авиарейсов.

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