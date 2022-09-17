Дамаск, , 02:11 — REGNUM По меньшей мере пять военнослужащих армии Сирии погибли в результате удара, нанесенного военно-воздушными силами Израиля в окрестностях сирийской столицы Дамаска, сообщает информационное агентство SANA.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Атаке израильской авиации подверглись международный аэропорт и ряд объектов южнее города. Кроме того, при нападении Израиля был нанесен материальный ущерб.

Вооруженные силы Сирии утверждают, что их системы противовоздушной обороны сбили большую часть из ракет, запущенных измаильской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября восемь истребителей F-16 ВВС Израиля атаковали аэродромы в сирийских городах Дамаск и Алеппо. В результате нападения пятеро военнослужащих ВС Сирии получили ранения.

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