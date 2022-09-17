Архипелаг Новая Земля, Архангельская область, , 02:03 — REGNUM Артисты центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) впервые выступили для военнослужащих 12-го Главного управления и членов их семей на Центральном ядерном полигоне на архипелаге Новая Земля. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Архипелаг Новая Земля © ИА REGNUM

Спектакль ЦАТРА стал частью культурной программы, которую труппа из столицы подготовила в качестве подарка для военнослужащих полигона в преддверии 68-й годовщины со дня его образования.

заместитель директора театра Эдуард Павлов «Театр Армии — театр для армии, и он побывал во всех точках страны, где есть человек в погонах. Сегодня впервые наш театр находится в гостях у военнослужащих Центрального полигона и это знаковое событие».

Отмечается, что выступления артистов ЦАТРА стало театральным праздникам для около одной тысячи военнослужащих с семьями.

Читайте также: Россия запустила самую мощную в мире ядерную ракету