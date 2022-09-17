Архипелаг Новая Земля, Архангельская область, 17 сентября 2022, 02:03 — REGNUM Артисты центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) впервые выступили для военнослужащих 12-го Главного управления и членов их семей на Центральном ядерном полигоне на архипелаге Новая Земля. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Спектакль ЦАТРА стал частью культурной программы, которую труппа из столицы подготовила в качестве подарка для военнослужащих полигона в преддверии 68-й годовщины со дня его образования.
Отмечается, что выступления артистов ЦАТРА стало театральным праздникам для около одной тысячи военнослужащих с семьями.
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