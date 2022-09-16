Вашингтон, 17 сентября, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса обеспокоен одной из законодательных инициатив США, которая направлена против России. Об этом он заявил 16 сентября на встрече с неформальным объединением афроамериканских законодателей в Вашингтоне.

GovernmentZA Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса

Речь идет о законопроекте, получившем название «О противодействии «враждебным» российским действиям» и находящемся на рассмотрении в Конгрессе Соединенных Штатов. По мнению южноафриканского лидера, принятие этого документа может иметь «нежелательные последствия» для всей Африки, которая пострадает за свои «усилия по стимулированию развития и роста».

Рамафоса пояснил, что для ЮАР стратегическими партнерами являются и США, и Россия. Президент подчеркнул, что его страна проводит независимую политику.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября спикер южноафриканского министерства иностранных дел Клейсон Моньела заверил, что ЮАР не планирует присоединяться к санкциям против России.