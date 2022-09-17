Бишкек, , 10:26 — REGNUM Конфликт между Киргизией и Таджикистаном могут решить только Бишкек и Душанбе, и не стоит надеяться на помощь третьих сил — ШОС или ОДКБ. Об этом 17 сентября ИА REGNUM рассказал эксперт по безопасности в Казахстане и Средней Азии на условиях анонимности.

Военнослужащие Таджикистана Mil.ru

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Напомним, 16 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошли очередные столкновения. По предварительным данным, пограничники обеих стран применили огнестрельное оружие и артиллерию. Минздрав Киргизии сообщил как минимум о 24 погибших и более чем о 30 раненых. Официальные источники Таджикистана заявляют о семи погибших и нескольких десятках раненых. Стороны договорились о прекращении огня с 16 часов по местному времени 16 сентября и о возобновлении переговоров.

Эксперт отметил, что основной вывод, который можно сделать по итогам последних столкновений на границе — «если вы копите проблемы десятилетиями, вместо того, чтобы решать их максимально быстро — ждите неприятностей».

эксперт по безопасности «Причем неприятности эти будут нарастать раз за разом. Власти Киргизии и Таджикистана уже много лет не могут прийти к компромиссу и наконец делимитировать границу. Понять политиков можно — решать пограничный вопрос сложно, дорого и политически рискованно — каким бы не был финальный договор, оппозиция все равно обвинит власти в предательстве национальных интересов, но риски от нерешенных проблем растут с каждым годом. 30 лет конфликтующие стороны кидали друг в друга камнями, 10 лет — стреляли из автоматов, около 5 лет назад в ход пошли минометы, в последнем конфликте уже использовалось тяжелое вооружение, включая РСЗО «Град».

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Собеседник отметил, что динамика показательна — конфликты между странами становятся все более разрушительными и масштабными. Он подчеркнул, что до полноценной войны между Киргизией и Таджикистаном остался один шаг.

«Не стоит надеяться, что приграничную проблему решит кто-то посторонний — ОДКБ, ШОС, НАТО, ООН или любая иная организация. Мир в Ферганской долине на 95% зависит от сознательности и политической воли местных властей, и лишь на 5% от внешнего вмешательства», — сказал аналитик.

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