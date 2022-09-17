Бишкек, 17 сентября 2022, 10:26 — REGNUM Конфликт между Киргизией и Таджикистаном могут решить только Бишкек и Душанбе, и не стоит надеяться на помощь третьих сил — ШОС или ОДКБ. Об этом 17 сентября ИА REGNUM рассказал эксперт по безопасности в Казахстане и Средней Азии на условиях анонимности.
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Напомним, 16 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошли очередные столкновения. По предварительным данным, пограничники обеих стран применили огнестрельное оружие и артиллерию. Минздрав Киргизии сообщил как минимум о 24 погибших и более чем о 30 раненых. Официальные источники Таджикистана заявляют о семи погибших и нескольких десятках раненых. Стороны договорились о прекращении огня с 16 часов по местному времени 16 сентября и о возобновлении переговоров.
Эксперт отметил, что основной вывод, который можно сделать по итогам последних столкновений на границе — «если вы копите проблемы десятилетиями, вместо того, чтобы решать их максимально быстро — ждите неприятностей».
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Собеседник отметил, что динамика показательна — конфликты между странами становятся все более разрушительными и масштабными. Он подчеркнул, что до полноценной войны между Киргизией и Таджикистаном остался один шаг.
«Не стоит надеяться, что приграничную проблему решит кто-то посторонний — ОДКБ, ШОС, НАТО, ООН или любая иная организация. Мир в Ферганской долине на 95% зависит от сознательности и политической воли местных властей, и лишь на 5% от внешнего вмешательства», — сказал аналитик.
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