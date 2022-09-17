Нью-Йорк, США, , 01:33 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 сентября — последнего рабочего дня недели — снижением на фоне опубликованных ранее данных по инфляции и ожидания будущего заседания ФРС. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Фондовая биржа США Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 139,40 пункта (0,45%), до уровня 30 822,42 пункта. S&P 500 подешевел на 28,02 пункта (0,72%), до уровня 3873,33 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 103,95 пункта (0,90%), до уровня 11 448,40 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,27 (0,32%), до уровня $85,37 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 сентября снижением после незначительного отскока накануне.

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