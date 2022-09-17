Минск, , 10:11 — REGNUM Магазины одежды шведской компании H&M откроются в Минске 19 сентября. Об этом сообщил у себя в соцсетях минский блогер Максим Пушкин.

Магазин H&M Nissy-KITAQ

«Прилетела информация, что 19 сентября, в следующий понедельник, в Белоруссии открываются магазины H&M. То есть в торговом центре Palazzo и Galleria Minsk. Дождались», — прокомментировал Пушкин новости об открытии магазинов шведской компании.

Как сообщало ИА REGNUM, H&M Group закрыла свои магазины в России со 2 марта в связи со спецоперацией в б. УССР. Тогда же приостановили свою работу магазины сети в Белоруссии.