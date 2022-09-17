Торонто, Канада, , 01:05 — REGNUM В канадском Торонто произошла массовая драка, в ходе которой был застрелен молодой мужчина, ещё один получил огнестрельное ранение. Об этом 16 сентября сообщает телеканал CTV.

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Полиции получила сообщение о массовой драке со стрельбой, к которой участвует до 20 человек, в одном из парков на западе канадской столицы. По прибытии на место наряды обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших умер ещё до приезда медиков, второго доставили в больницу. Погибшему было 19 лет.

По факту случившегося пока никого не задержали. В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции произошла драка бывшего боевика ВСУ с двумя беженками с территории бывшей УССР. Обе стороны заподозрили друг друга в том, что они русские.

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