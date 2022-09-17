Минск, , 10:08 — REGNUM Белорусская журналистка и телеведущая Алина Ковшик стала представительницей «кабинета» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по национальному возрождению. Об этом сообщает пресс-служба структуры.

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Ковшик работала на польском телеканале «Белсат». Она также основала Центр белорусской солидарности в Варшаве.

Сообщается, что в «кабинете» Ковшик будет заниматься «разработкой стратегии национального возрождения Белоруссии, популяризировать знания по истории, культуре и языку, готовить реформы в сфере культуры, образования, СМИ, координировать работу соответствующих институтов и инициатив, противостоять информационной агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, о создании «коллективного исполнительного органа» Светлана Тихановская объявила 9 августа на конференции «Новая Белоруссия» в Вильнюсе.